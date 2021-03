“Verkiezingen Hongkong weer een jaar uitgesteld”

De verkiezingen in Hongkong worden waarschijnlijk opnieuw een jaar uitgesteld, naar september 2022. Dat zou China meer tijd geven om het politieke systeem in de metropool op de schop te nemen, melden lokale media. De autoriteiten stelden de verkiezingen vorig jaar ook al uit, formeel vanwege de coronacrisis.

De kwestie Hongkong ligt op tafel tijdens het Chinese Nationale Volkscongres (NPC) in Peking. Het parlement buigt zich tijdens de jaarlijkse bijeenkomst over het kiesstelsel in de metropool, werd van tevoren bekendgemaakt.

Bronnen zeggen tegen de krant South China Morning Post dat wordt gerekend op hervormingen van het kiesstelsel in Hongkong. Het aantal parlementariërs in de metropool wordt mogelijk uitgebreid van 70 naar 90. Ook wordt waarschijnlijk gesleuteld aan de samenstelling van het kiescollege dat de hoogste bestuurder van Hongkong kiest.

De krant schrijft dat 117 zetels van lokale bestuurders in het kiescollege komen te vervallen. Die zijn in veel gevallen in handen van leden van de pro-democratische oppositie, die bij de lokale verkiezingen in Hongkong in 2019 een grote overwinning boekte.

Volledig scherm Carrie Lam, de premier van Hongkong, vandaag op het Chinese Volkscongres in Peking. © EPA

Systeem “verbeteren”

Het college bestaat nu uit ongeveer 1.200 vertegenwoordigers van verschillende sectoren in Hongkong. Het orgaan mag straks mogelijk niet alleen de leider van de stad aanwijzen, maar ook 30 parlementariërs. Hongkong, dat tot 1997 een Britse kroonkolonie was, is ook nu al geen volwaardige democratie naar westers model. Hongkong geniet binnen China een zekere mate van autonomie en heeft een eigen parlement, maar kiezers kunnen niet alle parlementariërs rechtstreeks kiezen.

Een woordvoerder van het NPC zei dat het congres de grondwettelijke bevoegdheid heeft om het kiessysteem in Hongkong "te verbeteren". Volgens waarnemers wil Peking de invloed van de oppositie op het verkiezingsproces zo veel mogelijk inperken.

China voerde vorig jaar na aanhoudende massaprotesten een omstreden veiligheidswet in. Dat gaf de autoriteiten meer mogelijkheden om activisten aan te pakken. Veel prominente pro-democratische oppositieleden en activisten in Hongkong zijn sindsdien vastgezet of naar het buitenland vertrokken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.