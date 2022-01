Verkiezing president Italië na vijf rondes nog altijd muurvast, voortaan twee stemmingen per dag om proces te bespoedigen

Tiener­broers slaan stiefvader dood die hun zusje (9) misbruikte: al meer dan 230.000 handteke­nin­gen voor hun vrijlating

Ophefmakende zaak in de Amerikaanse staat Texas. Twee broers van 17 en 18 zouden, samen met een 18-jarige kompaan, vorige donderdag hun stiefvader hebben doodgeslagen. Ze waren erachter gekomen dat de man hun halfzusje van negen had misbruikt. De drie tieners zijn aangeklaagd voor moord en/of zware mishandeling en zitten in de cel. Maar een online petitie om de drie vrij te laten verzamelde rond 10 uur vanochtend al meer dan 230.000 handtekeningen.

11:18