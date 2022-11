Verkeersinstituut Vias pleit voor lachgasverbod naar Nederlands voorbeeld

In Nederland is vanaf 1 januari het bezit en de verkoop van lachgas verboden. Vanaf dan staat de drug op een lijst met verboden middelen, meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vias Institute en het Antigifcentrum willen lachgas ook in ons land verbieden. Begin dit jaar waarschuwde het verkeersinstituut al dat vooral jonge bestuurders steeds vaker lachgas gebruiken.

Vanwege de gevaren die lachgas met zich mee kan brengen voor de verkeersveiligheid stelt Vias voor om de regels voor lachgas te verstrengen. Het bezit en gebruik van lachgas is in verschillende gemeenten al verboden, maar nog toegestaan in anderen.

Lachgas of distikstofmonoxide is een product dat al meer dan tweehonderd jaar wordt gebruikt. Het wordt bij sommige heelkundige ingrepen wegens het verdovende effect. Men mag het middel gebruiken voor “toevoeging aan voedingsmiddelen”. Het gas wordt veel gebruikt in de slagroomspuit. “Het is logisch om al deze regels te harmoniseren en het bezit en gebruik overal te verbieden, behalve voor professionele doeleinden”, zegt woordvoerder Stef Willems van Vias. “Dat gaat dan bijvoorbeeld over de horeca of als verdoving van tandartsen.”

Door lachgas te inhaleren ontstaat er meteen een kortstondige euforische roes, die dikwijls gepaard gaat met lach- of giechelbuien. Typisch voor lachgas zijn de kleurrijke hallucinaties die het opwekt. De effecten zijn uiteraard afhankelijk van de dosis. Hoe groter de dosis, hoe krachtiger de effecten, maar ook hoe groter de risico’s.

De roes is vergelijkbaar met die van alcohol. Duizeligheid, misselijkheid, desoriëntatie in tijd en plaats, verminderd reactievermogen en een algemeen dronken gevoel zijn vaak voorkomende symptomen. De roes kan ook overgaan in agressie, alsook verward en roekeloos gedrag. Lachgas is snel uitgewerkt, maar na gebruik kan men zich nog enkele uren versuft voelen.

Ongelukken voorkomen

Vias en het Antigifcentrum willen dat het gebruik van lachgas ook in ons land verboden wordt. Uit een bevraging blijkt dat 8 procent van de Belgische bestuurders minstens één keer per maand met de wagen rijdt na het gebruik van lachgas. Vooral bij de 18- tot 34-jarigen (19 procent) neemt de trend toe.

Voor Vias moet, ook naar het voorbeeld van Nederland, doelgericht ingezet worden op sensibilisering van jongeren, om hen duidelijk te maken dat dit geen onschadelijke stof is en dat de gezondheidseffecten zeer ernstig kunnen zijn.

“Ongevallen als gevolg van het gebruik van vluchtige snuifmiddelen, waaronder lachgas, zijn niet zeldzaam en kunnen zelfs fataal uitdraaien. Het combineren met andere verdovende middelen zoals alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen, andere drugs versterkt het effect en maakt gebruik zeer gevaarlijk”, verduidelijkt professor dr. Dominique Vandijck, adjunct algemeen directeur van het Antigifcentrum.

KIJK. Wat is lachgas en hoe gevaarlijk is het?