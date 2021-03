Verkeersagent trekt vanuit het niets zijn wapen en dreigt bestuurder dood te schieten

Duizenden Argentij­nen demonstre­ren nadat prominen­ten voorrang krijgen bij vaccinatie

28 februari Duizenden Argentijnen zijn in Buenos Aires de straat opgegaan vanwege een schandaal over prominenten die voorrang kregen bij het vaccineren. Betogers hadden borden meegenomen met opschriften als “geef me mijn vaccin” en “stop met het verspillen van ons geld”.