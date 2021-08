Verjaardag Obama wegens deltavariant dan toch alleen met naasten

Obama geeft verjaar­dags­feest voor 475 gasten: corona­proof, maar er klinkt ook kritiek

3 augustus Voormalig Amerikaans president Barack Obama wordt vandaag 60 en die mijlpaal vieren de Obama’s komend weekend samen met 475 genodigden in de tuin van hun landgoed in Massachusetts. Hoewel ze beloven alle coronamaatregelen in acht te zullen nemen, komt er felle kritiek op het feest nu de deltavariant ook in de VS oprukt.