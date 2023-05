“Vergif bij elk trekje”: Canada plaatst waarschuwing op elke sigaret afzonderlijk

Oplicht­ster Elizabeth Holmes (39) begint aan straf van 11 jaar in vrouwenge­van­ge­nis, waar lotgenoten al meteen vrienden willen worden

Elizabeth Holmes (39), oprichtster van het biotechbedrijf Theranos, is gisteren begonnen aan haar celstraf van elf jaar omdat ze investeerders van haar bloedtestbedrijf misleidde. Holmes werd eind vorig jaar veroordeeld en hoopte op uitstel van straf door de geboorte van haar tweede kindje ruim drie maanden geleden. Dat uitstel kreeg ze echter niet, dus meldde Holmes zich gisteren in een gevangenis in de Amerikaanse staat Texas. Daar zou ze volgens de ‘Wall Street Journal’ ontvangen worden met open armen, want verschillende van de gevangenen willen vriendinnen worden met Holmes.