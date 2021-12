“Verenigde Staten zullen boostercampagne versoepelen”

Legobeeld André Hazes op de Dam in Amsterdam gestolen: “Ik ga uit van een grap”

Het legobeeld van André Hazes dat sinds de zomer van 2020 op de Dam in Amsterdam staat, is waarschijnlijk in de nacht van maandag op dinsdag gestolen. Op de plaats van het beeld ligt nu een briefje met de tekst: “Corona gooide roet in het eten. André heeft nu tijd voor een ander optreden.” De actie moet de dieven behoorlijk wat moeite hebben gekost, want het beeld werd na eerdere incidenten extra verzwaard.

