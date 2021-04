Verenigde Staten willen uitstoot tegen 2030 halveren: “De wetenschap is onbetwistbaar. De kosten van niets doen lopen op”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft op de eerste dag van de klimaattop die door de VS is georganiseerd gewaarschuwd dat als er niets gebeurt voor het klimaat, de kosten zullen oplopen. Hij wees erop dat de strijd tegen de opwarming van de Aarde “buitengewone” economische voordelen kan opleveren.

“De tekenen zijn onmiskenbaar. De wetenschap is onbetwistbaar. De kosten van niets doen lopen op”, zei Biden in het Witte Huis. “We moeten actie ondernemen, wij allemaal. En we moeten ons haasten. Geen enkel land kan deze crisis alleen oplossen.”

Maatregelen om het klimaat te beschermen kunnen volgens de Democraat ook heel wat economische kansen bieden. Hij verwees onder meer naar een energietransitie en de uitbreiding van elektrische wagens en andere vervoersmiddelen. Door daarin te investeren, worden miljoenen goedbetaalde banen gecreëerd, zei hij nog.

De president drong er bij de andere landen op aan om het Amerikaanse voorbeeld te volgen. Het is volgens hem hun “morele en economische verplichting”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Verenigde Staten willen tegen 2030 hun uitstoot van broeikasgassen minstens halveren in vergelijking met 2005. Met die nieuwe doelstellingen houdt de regering-Biden zich aan de verbintenissen die zijn vastgelegd op de klimaattop van Parijs van 2015. Daar is afgesproken dat de leden hun klimaatdoelstellingen elke vijf jaar moeten herzien.

In 2015 hadden de Verenigde Staten, onder toenmalig president Barack Obama, toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 26 tot 28 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005.

Op de tweedaagse virtuele klimaattop die Biden heeft georganiseerd zijn veertig wereldleiders aanwezig, onder wie Chinees president Xi Jinping en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin. Ze zullen ideeën uitwisselen over hoe de wereld op koers moet blijven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De top geldt als een voorbereiding voor de klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar.

Volledig scherm © EPA

Johnson gaat voor 78 procent reductie

Ook de Britse premier Boris Johnson heeft op de top landen wereldwijd opgeroepen om hun uitstoot te verminderen. Het Verenigd Koninkrijk beloofde zelf de uitstoot van broeikas tegen 2035 met 78 procent te verminderen.

Tijdens zijn toespraak noemde Johnson de belofte van Washington “baanbrekend”. Hij voegde eraan toe dat de ontwikkelde landen “meer moeten doen”. Het aanpakken van de klimaatverandering heeft niets te maken met “dure, politieke correcte maatregelen” en “het knuffelen van konijnen”, maar wel met “groei en banen”, aldus de premier nog.

“Als gastheer van de COP26 (de klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar, red.) willen we dat overal ter wereld dezelfde ambities worden nagestreefd. We werken samen met alle landen, van de kleinste tot de grootste vervuilers, om verbintenissen aan te gaan die de (klimaat)verandering binnen de 1,5 graden te houden”, zei hij. “Ik denk dat we het kunnen, maar daarvoor moeten wetenschappers in al onze landen samenwerken om de technologische oplossingen te produceren die de mensheid nodig zal hebben.”

Volgens de Conservatieve politicus kunnen landen van het moment gebruik maken, nu ze herstellen van de coronapandemie, om te inversteren in een groenere toekomst.

Volledig scherm De Britse premier Boris Johnson. © Photo News

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de wereldleiders opgeroepen concretere stappen te zetten in de strijd tegen de klimaatopwarming. Hij pleit voor een wereldwijde coalitie voor klimaatneutraliteit. Daarbij moeten alle landen, regio’s, steden, bedrijven en industrieën betrokken worden, zei hij op de virtuele klimaattop georganiseerd door het Witte Huis.

Alle landen moeten ambitieuzere doelstellingen vastleggen, inclusief belastingen op CO2-emissies, klonk het nog. Kolen en olie mogen niet langer worden gesubsidieerd en moeten in de ontwikkelde landen tegen 2030 geleidelijk worden afgeschaft. “We staan aan de rand van de afgrond. We moeten ervoor zorgen dat de volgende stap in de goede richting gaat,” zei Guterres.