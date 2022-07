Verenigde Staten vinden voor het eerst mogelijk dodelijke bacterie in bodem- en waterstalen

In de Verenigde Staten is de bacterie ‘Burkholderia pseudomallei’ voor het eerst gevonden in bodem- en waterstalen. Dat meldt de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC (Centers for Disease Control and Prevention). De bacterie, die tot toe alleen nog maar in delen van Zuid-Azië, Afrika en Australië werd gedetecteerd, kan de infectieziekte ‘melioidose’ veroorzaken. In ernstige gevallen kan die ziekte dodelijk zijn.

Woensdag kondigde de CDC aan dat de bacterie was gevonden in stalen die waren genomen langs de Golfkust in het zuiden van de staat Mississippi. De autoriteit roept artsen en medische experten over het hele land nu op om aandachtig te zijn voor de symptomen van melioidose. Zo kan de infectieziekte onder meer een hoest, koorts, hoofdpijn en pijn in de borstkas veroorzaken. In meer ernstige gevallen kunnen patiënten gedesoriënteerd raken, beroertes krijgen, of nemen ze symptomen waar die op een longontsteking lijken te wijzen.

Volgens de CDC is de infectieziekte erg zeldzaam, aangezien een op de 4.600 mensen die blootgesteld worden aan de bacterie de ziekte ook oploopt. In de VS worden er zo’n twaalf gevallen per jaar vastgesteld. Het gaat dan vooral om mensen die recent hebben gereisd. Een studie uit 2019 toont bovendien aan dat jaarlijks ongeveer 90.000 patiënten sterven aan melioidose. De bacterie kan zowel mensen als dieren besmetten en kan worden overgedragen na rechtstreeks contact of via wondjes in de huid. Het besmettingsrisico van mens op mens is echter laag.

Volgens de CDC is het nu vooral belangrijk dat artsen de symptomen snel herkennen, zodat de juiste behandeling kan worden toegepast.

Tropisch klimaat

“Eens de bacterie zich heeft genesteld in de bodem, kan ze er niet meer worden uitgehaald”, klinkt het. Het zou ook onduidelijk zijn hoe de ‘Burkholderia pseudomallei’ precies in de bodem en het water is terechtgekomen. De bacterie werd eerder al aangetroffen in gebieden met een tropisch of subtropisch klimaat, zoals delen van Zuid-Azië en Australië.

De stalen waren genomen nadat twee mensen uit dezelfde regio in Mississippi melioidose hadden opgelopen. Een van hen werd ziek in 2020, terwijl de andere de ziekte twee jaar later kreeg. Volgens gegevens van de CDC moesten beide patiënten naar het ziekenhuis worden gebracht nadat ze een bloedvergiftiging opliepen door een longontsteking. De twee personen kregen antibiotica toegediend en herstelden volledig.

Ook vorig jaar raakten vier mensen uit verschillende Amerikaanse staten besmet nadat ze geïnfecteerde aromatherapiespray hadden gebruikt die verkocht werd in de winkelketen Walmart. Twee van de vier patiënten zijn toen overleden.

