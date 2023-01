Verenigde Staten sturen granaten uit wapenvoorraad in Israël naar Oekraïne

In totaal stuurden de VS al meer dan een miljoen granaten richting Europa. Iets minder dan de helft daarvan zou afkomstig zijn uit de wapenvoorraden in Israël en Zuid-Korea. Per maand gebruikt het Oekraïense leger zowat 90.000 granaten, aldus de krant. Dat zou bijna twee keer meer zijn dan de hoeveelheid die Europa en de VS maandelijks kunnen produceren, staat te lezen.

De wapenvoorraad in Israël is bedoeld voor conflictsituaties in het Midden-Oosten en zou al sinds de Jom Kipoeroorlog uit 1973 bestaan, toen de VS militaire hulp stuurden naar Israël. In noodgevallen krijgt die laatste ook toegang tot de voorraad wapens en munitie. Dat heeft Israël onder meer gedaan in 2006, bij een militaire operatie tegen Hezbollah, en in 2014, tegen Hamas in de Gazastrook. De VS doen een beroep op de voorraad omdat de voorraden in het land zelf onder druk staan en Amerikaanse wapenfabrikanten momenteel niet aan de vraag kunnen voldoen, klinkt het.