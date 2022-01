Verenigde Staten sluiten Ethiopië, Mali en Guinee uit van handelsovereenkomst

"De regering Biden-Harris is diep bezorgd over de ongrondwettelijke regeringswissel in Guinee en Mali", verduidelijkt de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging (USTR) in een communiqué. De Amerikaanse regering maakt zich eveneens zorgen om de "flagrante schendingen van de internationaal erkende mensenrechten door de Ethiopische regering en door andere partijen in het voortdurende conflict in het noorden van Ethiopië", klinkt het nog. "Elk land heeft duidelijke bakens voor een weg naar re-integratie en de regering zal met hun regeringen samenwerken om dat doel te bereiken", verzekert de USTR.