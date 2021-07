Verenigde Staten schorten uitvoering federale doodstraf op

Abrini naar Frankrijk overge­bracht met oog op proces aanslagen Parijs

1 juli De Belgische terreurverdachte Mohamed Abrini is donderdag vanuit een Belgische gevangenis overgebracht naar een strafinrichting in de regio Parijs, waar hij vanaf 8 september moet terechtstaan voor zijn rol in de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Dat meldt AFP en het nieuws wordt bevestigd door Belgische gerechtelijke bronnen en Abrini’s advocaat, meester Stanislas Eskenazi. Later zal Abrini ook nog in België moeten terechtstaan voor zijn rol in de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem.