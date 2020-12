“Verenigde Staten scherpen visumbeleid aan voor leden van Chinese Communistische Partij”

Belg met 1,2 miljoen euro in bestelwa­gen aangehou­den in Nederland

2 december De Nederlandse politie heeft bij een controle in Den Haag een 29-jarige Belg aangehouden die in een verborgen ruimte in zijn bestelauto 1,2 miljoen euro had verstopt. De man wordt verdacht van witwassen en poging tot doodslag. Voor de controle probeerde hij op een politieagent in te rijden.