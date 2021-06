Verenigde Staten recupereren meerderheid van losgeld na cyberaanval Colonial Pipeline

Navalny keert terug naar strafkamp na hospitali­sa­tie door hongersta­king

7 juni De Russische opposant Alexej Navalny is opnieuw overgebracht naar het strafkamp waarin hij opgesloten is. Dat melden de autoriteiten maandag. Hij was tot voor kort opgenomen in het gevangenisziekenhuis ter observatie na zijn hongerstaking.