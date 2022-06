Verenigde Staten leggen twee superjachten aan de ketting die gelinkt worden aan Poetin

Republi­kein haalt revolver boven tijdens commissie over wapenwet: “Ik doe in mijn huis wat ik wil met mijn wapen”

In de VS is er ophef ontstaan rond een commissie over de mogelijke verstrenging van de wapenwet. Daarbij haalde de Republikeinse vertegenwoordiger Greg Steube (Florida) zijn eigen wapen boven om zijn punt duidelijk te maken. Tot groot ongenoegen van de Democratische vertegenwoordiger Sheila Jackson Lee (Texas): “Ik hoop dat dat wapen niet geladen is.” Waarop Steube geërgerd reageerde: “Ik ben in mijn eigen huis, ik doe met mijn wapens wat ik wil.”

9:53