Verenigde Staten laten eerste groep van 25 asielzoekers de grens oversteken

Omstreden Amerikaan­se radiohost Rush Limbaugh (70) overleden

17 februari De Amerikaanse radiopresentator Rush Limbaugh (70) is overleden aan de gevolgen van longkanker. De omstreden figuur was erg populair bij conservatief Amerika. Hij schuwde de controverse niet met zijn “insult radio” waarin hij racistische beledigingen de wereld instuurde en hatelijke uitspraken deed over homoseksuele mensen, voorstanders van abortus, drugverslaafden en iedereen die in zijn ogen links was.