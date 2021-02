Verenigde Staten keren terug naar VN-Mensenrechtenraad als waarnemer

Onder Donald Trump waren de Verenigde Staten uit het VN-vehikel gestapt omdat het orgaan misdadigers zou beschermen, hypocriet zou zijn en bevooroordeeld zou zijn tegen Israël. "We erkennen de tekortkomingen van de Raad, maar we weten dat dit orgaan het potentieel heeft om een belangrijk forum te zijn voor zij die over de hele wereld strijden tegen tirannie en onrechtvaardigheid", aldus de Amerikaanse gezant Mark Cassayre in een toespraak voor de landenorganisatie. "We doen dat in de wetenschap dat dit de efficiëntste weg is om het werk van de Mensenrechtenraad te verbeteren en te hervormen." Cassyre bracht in zijn statement ook Bidens campagnebelofte om de strijd tegen racisme in de Verenigde Staten aan te gaan.