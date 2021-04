Verenigde Staten halen alle strijdkrachten terug uit Irak

Advocaat Navalny: “Hij is ernstig ziek en verliest het gevoel in zijn handen”

21:15 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, de bekendste criticus van president Vladimir Poetin, is “ernstig ziek”. Dat bevestigen zijn advocaten na verschillende geruchten over tuberculose. Navalny zou intussen overgebracht zijn naar de ziekenboeg in het strafkamp waar hij wordt opgesloten. Hij heeft geen gevoel meer in zijn handen, zeggen zijn advocaten, die hem vandaag bezochten in het strafkamp waar hij vastzit. De steeds slechter wordende gezondheid van Navalny leidt intussen ook tot bezorgdheid in Washington.