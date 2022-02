Verenigde Staten geven ruim 3 miljard euro vrij voor Afghanen

De regering-Biden stond onder druk van het Amerikaanse parlement om bevroren Afghaanse reserves te gebruiken om de ernstige economische crisis in Afghanistan aan te pakken. Het land zit in een diepe recessie en heeft nauwelijks geld in kas. De Amerikaanse president zet later vandaag de eerste stap, melden bronnen. Zo zal hij de opdracht geven om bevroren fondsen over te hevelen naar een speciale rekening van de ‘Federal Reserve Bank of New York’.