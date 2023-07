Verenigde Staten geven goedkeuring voor anticonceptiepil zonder voorschrift



De Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond (FDA) heeft donderdag groen licht gegeven voor Opill, een anticonceptiepil die zonder voorschrift verkrijgbaar zou zijn, niet enkel bij de apotheek, drogisterij of supermarkt, maar ook online. Zo meldt de FDA op zijn website. Opill is de eerste in haar soort in de VS.