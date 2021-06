“Verenigde Staten gaan 500 miljoen coronavaccins doneren”

UPDATE Steven Van Gucht: “Onwaar­schijn­lijk dat Del­ta-variant hard zal gaan in ons land”

20:18 In het noordwesten van Engeland zijn de autoriteiten een offensief gestart tegen de in India ontdekte Delta-variant van het coronavirus. Door massaal te testen en te vaccineren, wordt geprobeerd om de verdere verspreiding van de variant tegen te gaan. In de regio lopen de besmettingen ondanks de vaccinaties verder op, en de Britse regering beraadt zich of de verdere versoepelingen op 21 juni wel kunnen doorgaan. Volgens viroloog Steven Van Gucht is het onwaarschijnlijk dat het in ons land zo hard zal gaan met de Delta-variant.