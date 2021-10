Verenigde Staten eisen opnieuw uitlevering van Julian Assange

De Londense rechtbank wees in januari het uitleveringsverzoek af vanwege de problematische geestelijke gezondheid van Assange en de miserabele leefomstandigheden die hem in een Amerikaanse gevangenis te wachten zouden staan. De Verenigde Staten tekenden hiertegen beroep aan. Er zouden verkeerde conclusies getrokken zijn over zijn zelfmoordrisico.

Volledig scherm Aanhangers van Assange verzamelen voor de rechtbank in Londen. © REUTERS

“Alle reden om te overdrijven”

De advocaat van de VS trok ook de medische rapporten in twijfel. “De heer Assange had alle reden om zijn symptomen te overdrijven”, klonk het uit de mond van James Lewis. Hij voegde er nog aan toe dat er tijdens zijn detentie “geen speciale methoden gebruikt zouden worden”.

Volledig scherm Stella Morris, de partner van Assange, nam het woord. © REUTERS

Assange zit al meer dan twee jaar in de hoogbeveiligde Belmarsh-gevangenis in Londen. Aan rechtszittingen nam hij telkens via een videoverbinding deel.

Volledig scherm Ook de Chinese kunstenaar Ai Weiwei betuigde zijn steun. © REUTERS

Tot 175 jaar cel

Het Amerikaanse gerecht wil de Australiër wegens spionage vervolgen. Hij wordt ervan beschuldigd geheime informatie over het Amerikaanse militaire optreden in Irak en Afghanistan gestolen en openbaar gemaakt te hebben. Daarmee zou hij informanten van de VS in gevaar gebracht hebben. Assange riskeert tot 175 jaar cel in de VS.

Volledig scherm © Photo News

Zijn verdedigers zien hem als een onderzoeksjournalist die oorlogsmisdaden aan het licht bracht. Mensenrechtenorganisaties eisen zijn onmiddellijke vrijlating.