Verenigde Naties vragen strijdende partijen om humanitaire hulp in Soedan toe te laten

Meisje (14) komt tijdens verstopper­tje in tuin van buurman en krijgt kogel in hoofd

Een 14-jarig meisje dat met kinderen uit de buurt verstoppertje aan het spelen was, is door een buurman in het hoofd geschoten. De man uit Louisiana in de VS zegt dat hij was geschrokken “door schaduwen rond zijn huis”. Het slachtoffer raakte gewond aan het hoofd, maar is gelukkig niet in levensgevaar. De schutter, een 58-jarige man, is opgepakt.