Verenigde Naties: “Vorig jaar meer dan 8.500 kindsoldaten in conflictgebieden”

Het rapport stelt vast dat in totaal 19.379 kinderen in 2020 het slachtoffer waren van zo’n 21 conflicten over de hele wereld. De meeste overtredingen van de kinderrechten zouden gepleegd zijn in conflictgebieden zoals Somalië, de Democratische Republiek Congo, Afghanistan, Syrië en Jemen. In die landen zouden 8.521 kinderen vorig jaar als soldaat zijn gerekruteerd. In de verschillende conflicten overleden maar liefst 2.674 kinderen en raakten 5.748 minderjarigen gewond.