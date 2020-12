Verenigde Naties verlengen Monusco-missie in Congo

De tekst voorziet in de maximaal toegestane grootte van de troepen tot ongeveer 16.300 militairen en politieagenten. In de tekst wordt het VN-Secretariaat verzocht om de militaire inzet te verminderen en het operationele gebied terug te dringen in gebieden waar de dreiging van gewapende groeperingen zodanig is verkleind. De VN wil geleidelijk aan de taken van Monusco aan de Congolese regering toevertrouwen. Zo zouden de blauwhelmen in 2021 geleidelijk moeten terugtrekken uit Kasai en in 2022 uit Tanganyika. Het is niet duidelijk tegen wanneer de terugtrekking voltooid moet zijn. De resolutie herinnert er enkel aan dat een overgangsperiode niet minder dan drie jaar mag duren.