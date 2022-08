Verenigde Naties: "Spanje schond rechten van Catalaanse separatistenleiders”

“Trump schepte op over ‘geheime informatie’ over seksleven van Franse president Macron”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zou bij enkele naaste medewerkers hebben opgeschept over details die hij wist over het seksleven van de Franse president Emmanuel Macron. Dat vertellen twee ingewijden aan Rolling Stone. Trump zou die informatie naar eigen zeggen onder meer bekomen hebben via “inlichtingendiensten”.

30 augustus