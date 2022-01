Verenigde Arabische Emiraten willen volgend jaar bedrijfsbelasting invoeren

Hongkong Hongkongse minister neemt ontslag nadat hij verjaar­dags­feest­je bijwoonde te midden van corona-uit­braak

In Hongkong heeft de minister van Binnenlandse Zaken ontslag genomen nadat bekend raakte dat hij een verjaardagsfeestje met meer dan 200 aanwezigen had bijgewoond, en dat onder het strenge coronabeleid in de stad. De minister, de 45-jarige Caspar Tsui, zou samen met nog een tiental andere politici naar het feestje zijn gegaan, slechts enkele dagen nadat de regering de bevolking had opgeroepen om grote bijeenkomsten te vermijden.

