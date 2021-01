Verenigde Arabische Emiraten openen ambassade in Tel Aviv

“Situatie in Egypte is na Tahrirpro­test slechter dan ooit”

23 januari Tien jaar na de start van het massale protest op het Tahrirplein is de situatie in Egypte slechter dan ooit. Toch is Midden Oosten-expert Koert Debeuf ervan overtuigd dat de Arabische lente tot een fundamentele mentaliteitsverandering heeft geleid. En die zal volgens hem onvermijdelijk uitmonden in een nieuwe golf van protest.