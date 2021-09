Verenigd Koninkrijk wil uitstoot scheepvaart tegen 2050 wereldwijd tot nul reduceren

Business as usual na corona? Niet volgens econoom Koen Schoors en psycholoog Paul Verhaeghe: “Covid is klein bier met wat er op ons afkomt”

4 juni Met een half miljoen prikken per week komt het rijk der vrijheid eindelijk in zicht. Maar wat dan? De economische motor weer aanzwengelen en ‘business as usual? Nee, zeggen psycholoog Paul Verhaeghe (65) en econoom Koen Schoors (52). Zij zien een heel andere maatschappij tot stand komen, waarin we anders gaan leven, werken en... “Ons belastingsysteem moet helemaal anders”.