Verenigd Koninkrijk wil toegang verbieden voor wie in EU veroordeeld werd

Twaalf kinderen gedood bij luchtaan­val in Afghanis­tan

8:34 Bij een luchtaanval op een moskee in het noorden van Afghanistan zijn twaalf kinderen om het leven gekomen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Bij de aanval in het district Baharak, in de provincie Tachar, raakten ook veel inwoners gewond. In de provincie werden gisteren al meer dan 40 veiligheidstroepen gedood bij een aanval door de taliban.