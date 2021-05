Verenigd Koninkrijk wil therapie om holebi’s te ‘bekeren’ verbannen

India Politie in India ontdekt verontrus­ten­de situatie: kinderen verpakken coronates­ten in onhygiëni­sche omstandig­he­den

9 mei De politie in India heeft een verontrustende ontdekking gedaan. Bij tien woninginvallen in een sloppenwijk in Maharashtra zaten jonge kinderen op de grond coronatesten te verpakken. Opvallend daarbij was het gebrek aan hygiëne: niemand droeg een mondmasker of handschoenen en de kinderen zaten op de grond te werken. De man die de kinderen de opdracht gaf, is gearresteerd.