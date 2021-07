Verenigd Koninkrijk wil nieuwe diesel- en benzinevrachtwagens tegen 2040 verbieden

Iraniërs aange­klaagd voor geplande ontvoering Amerikaan­se journalis­te

3:50 In New York zijn vier Iraniërs aangeklaagd voor het plannen van een ontvoering van een Amerikaanse journaliste en mensenrechtenactiviste. De vier zouden voor de geheime dienst van Iran werken en ook in dat land wonen. Dat maakte het ministerie van Justitie dinsdag lokale tijd bekend.