Verenigd Koninkrijk wil “kerstpauze” van vijf dagen inlassen

Britse wetenschappers uiten hun bezorgdheid over het plan van Johnson. Een versoepeling zou volgens hen kunnen leiden tot een grote toename van het aantal nieuwe Covid-gevallen en nog duizenden onnodige sterfgevallen veroorzaken. Ze vragen nog even geduld uit te oefenen tot de vaccins verspreid kunnen worden. “We zullen gewoon moeten accepteren dat dit een andere kerst wordt en dat de cafés gesloten blijven totdat we weten dat we veilig zijn”, klinkt het.

“Het is een gevaar”, reageert ook biostatisticus Geert Molenberghs van UHasselt. “Drie gezinnen die samenkomen betekent nauwe contacten. Daar kan de transmissie gebeuren. We moeten ermee opletten. We mogen de kerstpiek niet organiseren. We krijgen een soort generale repetitie. De VS vieren deze week Thanksgiving. We gaan kijken in hun cijfers wat dat wel of niet teweeg brengt. Dat is nuttig dat we daar een blik op kunnen werpen.”