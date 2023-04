Verenigd Koninkrijk waarschuwt voor toenemend risico van landmijnen in Oekraïne, Slowakije levert dertien gevechtsvliegtuigen

Vooral de gebieden Cherson, in het zuiden, en Charkiv, in het oosten, die momenteel door Russische troepen worden bezet, zijn getroffen, aldus het ministerie. Meer dan 750 burgers zijn al gedood of gewond geraakt door mijnen sinds het begin van de oorlog in februari 2022. In een op de acht gevallen was het slachtoffer een kind. “Het zal waarschijnlijk zeker tien jaar duren om Oekraïne van mijnen te zuiveren”, aldus het rapport nog.