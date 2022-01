Verenigd Koninkrijk waarschuwt Rusland: “Poetins oligarchen zullen zich nergens kunnen verstoppen”

Sinds de val van de Sovjet-Unie in 1991 is Londen uitgegroeid tot een epicentrum voor het geld dat wegstroomt uit de voormalige Sovjet-republieken. De Engelse hoofdstad kreeg daardoor zelfs de bijnaam ‘Londongrad’.

In het VK wordt dan ook door tegenstanders van Poetin opgeroepen om op te treden tegen Russisch grootkapitaal, maar oligarchen en Russische machthebbers blijven hun rijkdom etaleren in Londen en andere luxueuze Europese locaties.

Het doel is om Poetin ervan te weerhouden Oekraïne binnen te vallen. “Onze grootste prioriteit is vermijden dat Vladimir Poetin actie onderneemt", aldus Truss.

Veiligheidsraad over Oekraïne

Op dit moment zijn er naar schatting tussen de 100.000 en 130.000 Russische troepen in positie bij de grens met Oekraïne. Ook zijn er troepen en militair materieel naar Wit-Rusland gebracht voor gezamenlijke militaire manoeuvres van 10 tot 20 februari. Die vinden plaats aan de grens met Oekraïne. In het zuiden, in de Zwarte Zee, is er ook een opbouw van het Russische leger bezig. In het oosten van Oekraïne zijn er bovendien nog troepen aanwezig, in de twee regio’s die al sinds 2014 onder controle staan van pro-Russische separatisten.