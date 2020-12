Verenigd Koninkrijk verlaat uitwisselingsprogramma Erasmus

Britten ontdekken "bijzonder verontrus­ten­de" Zuid-Afrikaanse coronavari­ant, recordaan­tal van bijna 40.000 besmettin­gen in dag tijd

23 december Het Verenigd Koninkrijk heeft op een persconferentie bevestigd dat er een nog besmettelijkere coronavariant rondwaart, gelinkt aan Zuid-Afrika. Er zijn alvast twee stalen met zo'n variant geïdentificeerd, en die komen bovenop de besmettelijke mutatie waar het land nu al mee afrekent. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock omschrijft de variant uit Zuid-Afrika als “bijzonder onrustwekkend” en “besmettelijker”, en daarom is het nodig snel te handelen. Het aantal besmettingen in het land is vandaag opnieuw met recordcijfers toegenomen. Meer regio's gaan na kerst op slot.