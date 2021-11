Verenigd Koninkrijk verhoogt terreurniveau naar ‘ernstig’ nadat taxichauffeur mogelijke aanslag kon verijdelen in Liverpool

Het terreurdreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is verhoogd van “substantieel” naar “ernstig”, wat betekent dat een aanslag nu “zeer waarschijnlijk” wordt geacht. Dat meldt Sky News op gezag van minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. De maatregel komt er naar aanleiding van een incident gisteren in Liverpool. Daar ontplofte een auto aan een ziekenhuis , met één dode en een gewonde tot gevolg. Nu blijkt dat een taxichauffeur mogelijk een grote aanslag in de stad heeft verijdeld door zijn passagier, die met een bom in zijn taxi was ingestapt, op te sluiten in de auto.

De Britten gebruiken voor het aangeven van het dreigingsniveau een schaal van een tot en met vijf, waarbij ernstig het op een na hoogste niveau is. De wijziging volgt na twee incidenten binnen een maand tijd, aldus minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken. Halverwege oktober werd parlementariër David Amess vermoord. De politie beschouwt deze moord en de explosie van gisteren in Liverpool als terrorisme.

Gisteren rond 11.00 uur plaatselijke tijd ging een taxi in vlammen op vlakbij het Liverpool Women’s Hospital. De mannelijke passagier stierf en de taxichauffeur raakte gewond. De bijrijder wilde volgens Britse media met een taxi naar een kathedraal gebracht worden, waar het einde van de Eerste Wereldoorlog werd herdacht. Daar waren volgens media in Liverpool zo’n 2.000 mensen bij aanwezig.



Argwaan

De taxichauffeur moest vanwege wegblokkades omrijden. Zijn taxi stond op een gegeven moment stil bij een ziekenhuis, niet ver van de kathedraal.

De chauffeur, die twijfels had over de intenties van zijn passagier, sloot de man op voordat die bij de ingang van het ziekenhuis uit zijn voertuig wilde stappen. Daarop liet de passagier een bom afgaan in de auto. De taxichauffeur liep lichte verwondingen op door de knal maar geraakte tijdig na het afgaan van het explosief uit de taxi, voordat die in brand vloog en geheel uitbrandde. De passagier kwam om, hij werd ter plaatse doodverklaard.

Terreurincident

Na de explosie werden drie mannen in het stadsdeel Kensington opgepakt voor mogelijke terreurfeiten, raakte gisteren bekend. Het gaat om verdachten van 29, 26 en 21 jaar oud. Intussen is ook een vierde verdachte (20) op basis van de terrorismewetgeving gearresteerd, meldt de politie vandaag. Alle verdachten worden verhoord door de antiterreureenheid. Het is niet duidelijk of en hoe zij betrokken zijn geweest bij de explosie. Bij zoekacties op verschillende locaties zijn volgens de politie “belangrijke voorwerpen” gevonden.

Verder laat de politie weten dat de passagier op ongeveer 10 minuten rijden vanaf het ziekenhuis werd opgepikt door de taxi. Het voertuig werd langs binnenuit aan het vrouwenziekenhuis opgeblazen door een explosief, het gaat om een geïmproviseerd springtuig. “Tot dusver nemen we aan dat dit was gebouwd door de passagier in de taxi”, zegt Russ Jackson van de antiterreurdienst. De politie stelt dat ze de identiteit van de inzittende denken te kennen, maar ze geven nog niets vrij voor dat officieel bevestigd is.

Er wordt officieel gesproken van een terreurincident. Het motief is wel nog onduidelijk. Jackson zegt dat agenten die het incident onderzoeken “op dit moment geen verband kunnen leggen” met de gebeurtenissen op Remembrance Sunday in de buurt van het ziekenhuis. Hij bevestigt wel dat dit “een onderzoekspiste” is.

Volledig scherm Politie aan het ziekenhuis. © REUTERS

‘Heldhaftige inspanning’

De taxichauffeur wordt in de Britse pers geïdentificeerd als David Perry. Premier Boris Johnson liet in een eerste reactie verstaan dat het erop lijkt dat de man “met ongelofelijke alertheid en moed heeft gehandeld”, meldt Sky News. Verder wil de premier weinig kwijt. “Dit is een lopend onderzoek, dus ik kan geen commentaar geven op de details.” De chauffeur zou intussen zijn ontslagen uit ziekenhuis en thuis herstellen.

De burgemeester van Liverpool, Joanne Anderson, looft de chauffeur voor zijn “heldhaftige inspanningen”. Volgens haar was het voor de autoriteiten al snel duidelijk dat de man zijn passagier in de taxi had opgesloten door de deuren te vergrendelen. Daarmee is “iets voorkomen dat een absoluut verschrikkelijke ramp had kunnen zijn”, aldus Anderson in een radioprogramma van BBC.

Volledig scherm Politie bij een huis in het stadsdeel Kensington. © REUTERS

