Verenigd Koninkrijk verhoogt maximumcapaciteit kernarsenaal

Italiaans gerecht neemt lading AstraZene­ca-vac­cins in beslag na dood van 57-jarige muziekle­raar

15 maart Het Italiaanse gerecht heeft een lading AstraZeneca-vaccins in beslag genomen voor verder onderzoek. Het gaat om 393.600 dosissen die verdeeld werden in de regio Piëmont. De actie komt er nadat een man een dag na zijn inenting overleden is. De omstandigheden van de dood van muziekleraar Sandro Tognatti (57) zijn nog onduidelijk.