Verenigd Koninkrijk sluit vrijhandelsakkoord met Nieuw-Zeeland

De Britse premier Boris Johnson en zijn Nieuw-Zeelandse ambtgenoot Jacinda Ardern concretiseerden het akkoord woensdag lokale tijd in een videocall, zegt het Britse ministerie van Buitenlandse Handel in een persbericht. "Het is een uitstekend vrijhandelsakkoord voor het Verenigd Koninkrijk, dat onze lange vriendschap met Nieuw-Zeeland bezegelt en onze relaties in de Indo-Pacifische regio versterkt", zegt Johnson in het persbericht.