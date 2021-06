Verenigd Koninkrijk rapporteert hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds februari, regering voert vaccinatieplicht in voor zorgpersoneel

Deltavari­ant grijpt om zich heen in VK: Britten rapporte­ren nu meeste besmettin­gen van heel Europa

15 juni Terwijl de coronacijfers in heel Europa de goede kant op gaan, is in het Verenigd Koninkrijk de omgekeerde beweging te zien. De Deltavariant is er intussen dominant en die kan vlot zijn gang gaan omdat de vaccinatiecampagne nog niet ver genoeg gevorderd is.