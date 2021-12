Verenigd Koninkrijk meldt 633 nieuwe besmettingen met omikronvariant

INTERVIEW. Professor Callewaert: “Versnel booster­prik en overweeg sterk om kinderen te vaccineren. Zo winnen we tijd tot er vaccin is tegen omikronva­ri­ant”

“Versnel de boosterprik en overweeg sterk om de kinderen te vaccineren. Zo winnen we tijd tot er een vaccin is tegen de omikronvariant” Dat is het advies van professor Nico Callewaert (UGent-VIB). Van in het prille begin bestudeert hij met zijn team antistoffen tegen het coronavirus, en daarbij ook de mutaties van het coronavirus. En sinds kort dus ook de hoogst besmettelijke omikronvariant, waar we echter nog heel weinig over weten: “We mogen nu niet gokken op een mogelijks milder ziekteverloop. Dat is Russische roulette spelen.”

9 december