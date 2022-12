Verenigd Koninkrijk levert verrassend nog altijd gas aan Europa via ons land

Groot-Brittannië blijft voorlopig nog aardgas naar Europa sturen, onder meer via de pijpleiding van 235 kilometer tussen Bacton en Zeebrugge, de grootste tussen Engeland en ons continent. Dat is uitzonderlijk voor deze koudere tijd van het jaar. Meestal gaan de gasleveringen dan net in omgekeerde richting.

Het Verenigd Koninkrijk lijkt een belangrijke rol te willen spelen in het verwarmen van het Europese continent deze winter. De hoeveelheid aardgas die via de pijpleiding van Interconnector naar België stroomt, noteert voor deze tijd van het jaar een hoogtepunt sinds 2016. Terwijl de gasleveringen vanuit het VK normaal in december net stoppen omdat het kouder wordt en het land zijn aardgas dan ook zélf nodig heeft.

De oorzaak is de Russische oorlog in Oekraïne, die Europa noopte om zich zo weinig mogelijk afhankelijk te maken van Russisch gas. Europa richt zich daarom meer op de Britse productie in de Noordzee, op Noorse leveringen en op vloeibaar aardgas (LNG). En in Groot-Brittannië lag de gasprijs de voorbije maanden lager, wat het voor handelaars interessant maakte om aardgas uit te voeren.

“Anders dan de voorgaande jaren verwachten wij dat het Verenigd Koninkrijk deze winter gas naar het continent zal blijven exporteren, door het benutten van de grotere beschikbaarheid van hervergassingscapaciteit en de recordinvoer van LNG”, schat Mauro Chavez, onderzoeksdirecteur voor Europees gas en LNG bij Wood Mackenzie Ltd., de situatie in bij Bloomberg.

Tegelijkertijd is er ook bezorgdheid over eventuele tekorten in het VK. De herfst was opvallend mild, maar vanaf morgen worden wintertemperaturen onder het vriespunt verwacht in Londen. Nog tot volgende week zou het kouder dan normaal kunnen worden. En het VK is kwetsbaar voor langdurige koude: het heeft maar een gasreserve voor ongeveer negen dagen, een pak minder dan bijvoorbeeld Duitsland, dat een voorraad voor 89 dagen heeft.