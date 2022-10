Verenigd Koninkrijk kampt met ongekend tekort aan bloed, operaties worden uitgesteld

Emotionele foto’s tonen afscheid en crematie van slachtof­fers crèchedra­ma, Thailand wil wapenwetge­ving aanscher­pen

Duizenden Thaise rouwenden hebben zich dinsdagavond in tempels verzameld om de slachtoffers van het crèchedrama in Uthai Sawan een laatste groet te brengen. Mooie, emotionele, maar ook keiharde foto’s tonen hoe de slachtoffers gisteravond gecremeerd werden: rijen witte kinderkisten werden gelijktijdig in brand gestoken. Niemand die kan vatten wat de dader, een in ongenade gevallen agent, bezielde toen hij vorige week het kinderdagverblijf binnenwandelde en in een razernij 36 mensen doodschoot, onder wie 24 kleuters. Thailand wil nu in ieder geval de voorwaarden voor wapenvergunningen aanscherpen en om de drie à vijf jaar een controle opleggen.

