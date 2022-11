“Verenigd Koninkrijk heeft de sabotage van Nord Stream geleid en gecoördineerd”, zegt Kremlin

Verhoogde waakzaam­heid rond cyberaan­val­len tegen energiesec­tor: België versterkt beveili­ging van kritieke infrastruc­tuur

Ons land verhoogt de digitale beveiliging van kritieke energie-infrastructuur. De beslissing is een rechtstreeks gevolg van de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Baltische Zee. Volgens het centrum voor cybersecurity in ons land is de dreiging richting de energiesector toegenomen.

17 oktober