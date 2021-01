Verenigd Koninkrijk heeft al meer dan 8 miljoen vaccins gezet. Maar twee landen doen beter

Koelkast met coronavac­cins valt uit in Seattle: ziekenhuis deelt in holst van de nacht 1.600 spuitjes uit aan al wie wil

21:46 Een defecte koelkast in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Seattle heeft tot ongeziene taferelen geleid. In het toestel werden 1.600 coronavaccins van farmabedrijf Moderna bewaard en omdat de vrees bestond dat ze onbruikbaar zouden worden, werden ze in de nacht van donderdag op vrijdag uitgedeeld aan iedereen die er interesse voor had.