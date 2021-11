Verenigd Koninkrijk geeft als eerste groen licht voor coronapil MSD

Levenslang voor Duitse moeder die vijf kinderen doodde

Een 28-jarige vrouw is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het doden van vijf van haar zes kinderen. Ze gaf de slachtoffers medicatie waardoor ze slaperig werden en verstikte of verdronk ze vervolgens een voor een in bad.

12:57