Verenigd Koninkrijk gaat vaccinatiecampagne flink opvoeren

Al vier dodelijke slachtof­fers van aardver­schui­ving gevonden in Noorwegen

2 januari Drie dagen na een aardverschuiving in Noorwegen hebben reddingswerkers zaterdag in het puin een vierde dodelijk slachtoffer gevonden. Vrijdag was in het rampgebied een eerste dode ontdekt, zaterdag werden drie lichamen aangetroffen. De zoekoperaties worden tijdens de nacht voortgezet, om nog zes vermisten terug te vinden.