"Verenigd Koninkrijk en EU op rand van mislukking brexitgesprekken”, straks opnieuw uitstel na diner Johnson - Von der Leyen?

De onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staan op de rand van een mislukking. Dat heeft de Ierse premier Michael Martin in het parlement in Dublin gezegd. Hij schat de kans op een akkoord nog op maximaal 50 procent. Op hun diner in Brussel vanavond zullen premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen vooral proberen nog enkele dagen tijd te kopen om ondanks alles toch nog verder te spreken, zeggen ingewijden.

De brexitonderhandelingen zitten in de laatste fase nu de overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk in de praktijk nog de EU-regels volgt, over drie weken afloopt. Zonder nieuw akkoord over handel, economie, visserij en andere thema's, is een harde scheiding tussen de Britten en de rest van Europa een feit.

Maar opnieuw ziet het ernaar uit dat de deadline van vanavond overschreden zal worden. Volgens diplomaten zullen Johnson en Von der Leyen vanavond moeten vaststellen dat een akkoord nog steeds niet in zicht is, en er dus nog enkele dagen tijd nodig is. Al weken wordt er op die manier onderhandeld, waarbij de deadline telkens opschuift. Maar hoe langer een akkoord uitblijft, hoe moeilijker het wordt om de inhoud ervan nog om te zetten in wetgeving voor het einde van het jaar.

Beide partijen durven dus nog niet spreken over een definitieve mislukking. “De waarschijnlijke uitkomst van het diner is dat er nog meer gesprekken nodig zijn, en dat een overeenkomst nog mogelijk is”, zegt een diplomaat aan persbureau Reuters. Als er voor het einde van het weekend alsnog een akkoord uit de bus komt, zou dat in sneltempo nog door de parlementen moeten kunnen geraken.

Iers premier Martin toonde zich evenmin optimistisch over de kansen op een akkoord vanavond. “Het blijft nog te bezien hoe premier Johnson en Commissievoorzitter Von der Leyen de situatie nog kunnen redden vanavond”, zo verklaarde hij in het parlement in Dublin. Het Verenigd Koninkrijk en de EU twisten vooral nog over de drie thema’s visserij, gelijk economisch speelveld en de juridische beslechting van conflicten.

In het Britse parlement riep Johnson voor zijn afreis naar Brussel de EU op om bepaalde “onaanvaardbare” eisen te laten vallen. Als dat niet gebeurt, is een no-dealscenario onvermijdelijk, zo voerde hij de druk nog wat op. "Geen enkele premier kan de huidige voorwaarden van de EU aanvaarden”, zo verklaarde hij tot goedkeuring van zijn Conservatieve partij. “Een goeie deal” is nog mogelijk als de EU zijn eisen laat vallen, maar hoe dan ook zal het Verenigd Koninkrijk “bloeien, met of zonder deal”, zo maakte Johnson zich sterk.

Premier Boris Johnson dineert vanavond met Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen om uit de brexitimpasse te geraken.