Verenigd Koninkrijk en EU eens over verlenging voorlopige toepassing vrijhandelsakkoord

Gezond­heids­ex­pert van Johns Hopkins: “VS bereikt groepsimmu­ni­teit in april”

11:46 Natuurlijke immuniteit door een eerder opgelopen besmetting met het coronavirus komt veel meer voor dan uit de tests blijkt. Dat schrijft Marty Makary, chirurg en gezondheidsspecialist van de gerenommeerde Johns Hopkins University, in een opiniestuk in de Wall Street Journal. Neem daarbij nog eens de al gevaccineerde Amerikanen en Makary verwacht dat de VS tegen april groepsimmuniteit kan bereiken. “Best mogelijk”, reageert epidemiologe Suzanne Judd.