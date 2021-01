Verenigd Koninkrijk bouwt megafabriek voor productie van vaccins om bevolking snel te beschermen tegen coronavarianten en andere virussen

Het Verenigd Koninkrijk zal in staat zijn om op amper vier maanden tijd de hele bevolking te vaccineren tegen gevaarlijke, nieuwe coronavarianten. Daarvoor bouwt het land een megafabriek waardoor vaccins volledig op Britse bodem kunnen worden geproduceerd en er heel snel geschakeld kan worden. The Telegraph pakt uit met het nieuws nu gevreesd wordt dat een nieuwe coronavariant uit Brazilië mogelijk resistent zou kunnen zijn tegen de bestaande vaccins.

Het Vaccines Manufacturing Innovation Centre (VMIC) wordt gebouwd nabij Didcot in het graafschap Oxfordshire. Wetenschapper Matthew Duchars, die aan het hoofd staat van de nieuwe faciliteit, maakt zich sterk dat 70 miljoen doses kunnen aangemaakt worden in de megafabriek. “Dat aantal kunnen we realiseren op vier à vijf maanden tijd en het aantal doses is dan voldoende voor de hele bevolking”, aldus de CEO van het VMIC dat later dit jaar volledig operationeel zal zijn.

“We moeten altijd in ons achterhoofd houden dat nieuwe coronavarianten kunnen ontstaan. We zullen waarschijnlijk vaccins moeten aanmaken voor seizoensvarianten, alsook voor andere ziekten”, legt Duchars uit. “Je weet immers nooit wat de toekomst brengt.”

Het VMIC helpt al bij de productie van Oxford-vaccin door adviezen en materieel ter beschikking te stellen. Het overgrote deel van de vaccins van Pfizer en Oxford die momenteel in het VK worden uitgerold, worden immers gemaakt in fabrieken in België en Nederland.

Andere vaccins

De CEO voegde eraan toe hoe het wetenschappelijke innovatiecentrum en zijn nieuwe megafabriek ook kunnen worden gebruikt om ontwikkelaars van tal van andere vaccins te helpen - niet alleen vaccins die gericht zijn op het bestrijden van Covid-19. De faciliteit kan snel overschakelen naar de productie van andere soorten vaccins die op innovatieve technologieën zijn gebaseerd.

“Wat we niet wilden, was een fabriek bouwen die geweldig zou zijn om bijvoorbeeld het AstraZeneca-vaccin te maken, maar niet in staat zou zijn om een vaccin tegen een ander virus te produceren”, zegt Duchars. “Zodoende hebben we nu een flexibele faciliteit die in geval van nood snel een grote hoeveelheid doses kan produceren.”

Het Verenigd Koninkrijk zal op deze manier dus beter gewapend zijn om het coronavirus te bestrijden, maar ook om toekomstige pandemieën sneller onder controle te krijgen.

